وفاة قطط أصيبت بفيروس أنفلونزا الطيور فى لوس أنجلوس

كتبت : نهال أبو السعود

قالت إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، إنها تحقق في حالتين محتملتين للإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N1 في قطط تناولت حليب خام تم سحبه من احدى المزارع بعد نفوق الحيوانات.

وقالت صحيفة لوس انجلوس تايمز إن القطتين اللتين كانتا تعيشان في المنزل نفسه تناولتا حليبًا خامًا مرتبطًا بسحب منتجات الحليب الخام على مستوى الولاية وبعد تناول المنتج، ظهرت على الحيوانات أعراض تضمنت فقدان الشهية والحمى وعلامات مشاكل عصبية.

وقالت جين سايكس، أستاذة الطب وعلم الأوبئة في كلية الطب البيطري بجامعة كاليفورنيا ديفيس: "أعتقد أن هذا مجرد غيض من فيض. لا يمكن عزلهما. أنا متأكدة من أننا سنرى المزيد".

نفقت القطتين بعد تفاقم الأعراض بشكل خطير. وقد أثبتت الاختبارات إصابتهم بإنفلونزا A، وهو أمر نادر الحدوث بالنسبة للقطط.

وتنظر السلطات الصحية في المقاطعة إلى هذه الحيوانات باعتبارها حالات "افتراضية" للإصابة بإنفلونزا الطيور H5N1. وقد سعت إلى إجراء اختبارات تأكيدية.

وقال مسؤولو الصحة في بيان إن الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالقطط يخضعون الآن للمراقبة بحثًا عن الأعراض وقد عُرض عليهم عقار تاميفلو أو غيره من الأدوية المضادة للفيروسات ولم تحدث أي إصابات بشرية مرتبطة بهذه القطط.

في إحدى مزارع الألبان في تكساس منذ أشهر، نفقت 24 قطة في الحظيرة بعد شرب حليب خام مصاب، وفي العام الماضي، أفادت منظمة الصحة العالمية بوفيات متفرقة للقطط في مختلف المناطق المعروفة بإصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1، بما في ذلك في أحد المواقع في بولندا، حيث نفقت مجموعة من 46 قطة وتم العثور على 29 قطة إيجابية لفيروس إنفلونزا الطيور.