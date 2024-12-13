هل هدايا المولود حق له أم لأبويه؟.. أمين الفتوى يجيب "فيديو"

كتب الأمير نصرى

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، بدار الافتاء المصرية، عن سؤال لبرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس، "هل هدايا المولود حق له أم لأبويه؟".

وقال عويضة عثمان، خلال استضافته بالقناة: "ما يعطَى للمولود على سبيل الهدايا فهى ملك للصغير، ومن يأخذ منها اختلف عليه العلماء، فمنهم من قال يأخذ منها الأبوان، وهناك من قال يأخذ منها الوالد فقط، لأنه هو الولى على الصغير وماله، والنبى قال: "أنت ومالك لأبيك".

وأضاف عويضة عثمان، أن هناك من ساوى فى تصرف الوالدين فى الهدايا التى يحصل عليها الصغير، وهناك من قال الوالد فقط هو الذى يتصرف، وهذا إذا كانت هناك محافظة على مال الصغير أو كان الأب فى حاجة إليه، ويجوز للأب والأم ولكن قوة الأب فى الأخذ أولى".

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