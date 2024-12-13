ندوة عن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بمركز التنمية الشبابية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

نفذ كيان الشباب "بناة المستقبل" ندوة تثقيفية عن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية (الإدارة العامة للشباب).

جاء تنفيذ فعاليات الندوة بحضور غادة السيد، مدرب وزارة الشباب والرياضة، ومسئول الكيانات الشبابية، والمحاضر بالندوة، وبمشاركة عدد من الشباب والفتيات أعضاء كيان الشباب "بناة المستقبل" بمحافظة الدقهلية.

ألقت غاده السيد خلال الندوة التثقيفية الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، والاجتماعية ؛ وكيفية توظيف الموارد المتاحة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن العمل على تحقيق رؤية مصر 2030 يتطلب تكاتف الجهود بين الجميع سواء على مستوى الأفراد، أو المؤسسات.

وفي سياق متصل، تحدثت غادة السيد عن أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاتجاه نحو تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية في الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين المرأة والشباب، والفئات الأكثر احتياجاً، ودعم مشاركة كل الفئات في التنمية المستدامة، وتعزيز روح وقيم الولاء والانتماء للهوية المصرية، والتعريف بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع بفضل الجهود، التي تبذلها الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يأتي تنفيذ فعاليات الندوة التثقيفية لكيان الشباب "بناة المستقبل"، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشبابوالرياضة بالدقهلية، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، وعصام رمضان، مدير الإدارة العامة للشباب.