اليوم السابع
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نتنياهو مخاطبًا الإيرانيين: النظام الإيرانى الحالى يسعى لتدمير مستقبلكم

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 10:51 م
نتنياهو مخاطبًا الإيرانيين: النظام الإيرانى الحالى يسعى لتدمير مستقبلكم نتنياهو
كتب أحمد عبد الرحمن

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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسائل عدة للشعب الإيراني زعم خلالها أن إسرائيل لا تسعى للحرب مع طهران.

وفي شريط مسجل ومترجم إلى اللغة الإيرانية، قال نتنياهو إن عشرات المليارات الدولارات والتي أنفقها النظام الإيراني في سوريا ولبنان وغزة قد اختفت، مشيرا إلى أن تكلفة إطلاق مئات الصواريخ من قلب النظام الإيراني على إسرائيل بلغت 2.3 مليار دولار، معتبرا أن هذا الإنفاق كان يمكن توجيهه لتحسين البنية التحتية في إيران بدلا من تمويل هجمات وصفها بالعبثية.

وأضاف نتنياهو أن النظام الإيراني يسعى لتدمير مستقبل الشعب الإيراني من خلال سياساته الحالية، وذلك وفق نشرة "القاهرة الإخبارية".
 







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