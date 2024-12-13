ميدفيديف: الغرب يتعمد إثارة الصراعات الدينية والقومية فى الدول لخدمة مصالحه

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ميخائيل ميدفيديف اليوم /الجمعة/ إن الغرب يحاول إضعاف الدول الأخرى من خلال تأجيج الصراعات الدينية والقومية داخل حدودها لخدمة مصالحه السياسية.



وأوضح ميدفيديف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "عبر تاريخها، سعت الحضارة الغربية إلى فرض إرادتها على الأطراف الخارجية الفاعلة، ولم تكن الهزيمة العسكرية المباشرة تشكل استراتيجية فعالة من وجهة نظر الغرب؛ إذ أن الأوربيين يفتقرون الموارد البشرية والمادية لذلك اعتمدوا عوضا عن ذلك على استراتيجية تآكل هياكل السلطة فى الدول الأخرى من خلال استخدام وكلائهم".



واستطرد: الغرب طالما ما سعى إلى منع الأمم من التعاون مع بعضها البعض بل يركز على خلق الاختلافات العرقية أو الثقافية أو الدينية وتحويلها إلى صراعات ونزاعات، الأمر الذى يخدم مصالحه الخاصة.