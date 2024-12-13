اليوم السابع
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مياه الدقهلية: كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي بالمنزلة وقطع المياه عدة ساعات

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 11:41 ص
مياه الدقهلية: كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي بالمنزلة وقطع المياه عدة ساعات انقطاع المياه
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بوجود كسر في الخط الرئيسي المغذي لمدينة المنزلة شمال المحافظة، ولذلك تقرر قطع المياه عن المدينة لعدة ساعات للقيام بأعمال الصيانة وإصلاح الكسر الموجود

وطالبت محافظة الدقهلية المواطنين بكافة المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق المناطق المذكورة ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار اليها، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.

ووجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لرئيس مجلس ومدينة المنزلة، بمتابعة اعمال الإصلاح التى تتم بالكسر وتيسير الأعمال لضمان سرعة عودة الخدمة للمواطنين


 







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