موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. اعرف التفاصيل الكاملة

كتب: محمد الأحمدى

يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة، والتى تم الإعلان عنها مؤخرا، ففى إطار الحرص على تحسين دخل أصحاب المعاشات، من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى العديد من الإجراءات الخاصة لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، كما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه.

ومن المقرر أن يتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025.

وكانت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية أعلنت عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة.