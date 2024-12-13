اليوم السابع
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موعد أذان الجمعة اليوم 12-12-2024

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 02:26 ص
موعد أذان الجمعة اليوم 12-12-2024 صلاة جمعة - أرشيفية
كتب محمد الأحمدى

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يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن موعد أذان الجمعة اليوم، ويقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة، اليوم الجمعة، فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة
- وقت صلاة الفجر 5:10 ص.
- موعد صلاة الجمعة  11:50 ص.
- موعد صلاة العصر 2:38 م.
- موعد صلاة المغرب 4:57 م.
- موعد صلاة العشاء  6:20 م.


مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
- وقت صلاة الفجر 5:16 ص.
- موعد صلاة الجمعة 11:54 ص.
- موعد صلاة العصر 2:40 م.
- موعد صلاة المغرب 4:59 م.
- موعد صلاة العشاء 6:23  م.


مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
- وقت صلاة الفجر 5:07 ص.
- موعد صلاة الجمعة 11:46 ص.
- موعد صلاة العصر 2:33 م.
- موعد صلاة المغرب 4:52 م.
- موعد صلاة العشاء 6:15  م.


مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
- وقت صلاة الفجر 4:55 ص.
- وقت صلاة الجمعة 11:37 ص.
- موعد صلاة  العصر 2:30 م.
- وقت صلاة المغرب 4:51 م.
- وقت صلاة العشاء 6:11 م.







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