منع رجل صيني مقرب من الأمير آندرو من دخول بريطانيا بعد اتهامات بالتجسس

كتبت : نهال أبو السعود

خسر رجل أعمال صيني وصف بأنه "مقرب" من الأمير آندرو دوق يورك شقيق الملك تشارلز استئنافًا بشأن قرار منعه من دخول المملكة المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، أقام الرجل، المعروف فقط باسم H6، قضية أمام لجنة استئناف الهجرة الخاصة (SIAC) بعد أن قالت وزيرة الداخلية آنذاك سويلا برافيرمان إنه يجب استبعاده من المملكة المتحدة في مارس 2023.

وأبلغ القضاة أنه في إحاطة لوزيرة الداخلية في يوليو 2023، زعم المسؤولون أن H6 كان في وضع يسمح له بتكوين علاقات بين شخصيات بريطانية بارزة وكبار المسؤولين الصينيين يمكن استغلالها لأغراض التدخل السياسي، وقالوا أيضًا إن H6 قلل من أهمية علاقته بالدولة الصينية، والتي، جنبًا إلى جنب مع علاقته بالأمير أندرو، تمثل تهديدًا للأمن القومي.

في جلسة استماع عقدت في يوليو استمعت المحكمة المتخصصة إلى أن رجل الأعمال أُبلغ من قبل مستشار للأمير أنه يمكنه التصرف نيابة عن الدوق عند التعامل مع المستثمرين المحتملين في الصين، وأن H6 تمت دعوته إلى حفل عيد ميلاد أندرو في عام 2020.

في حكم صدر يوم الخميس، رفض القاضي بورن والقاضي ستيفن سميث والسير ستيوارت إلدون الاستئناف، وقال القضاة: "كان من حق وزيرة الخارجية أن تستنتج أن مقدم الطلب يمثل خطرًا على الأمن القومي للمملكة المتحدة، وأنها كانت محقة في استنتاج أن استبعاده كان مبررًا ومتناسبًا".

وأكدت وزارة الداخلية في يوليو 2023 أن H6 سيتم استبعاده من المملكة المتحدة لأنه كان يُعتبر متورطًا في "نشاط سري ومخادع" نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني وأنه من المحتمل أن يشكل تهديدًا للأمن القومي، واستمعت المحكمة في لندن إلى أن H6 قال إنه تجنب الانخراط في السياسة ولم يكن لديه سوى روابط محدودة بالدولة الصينية.

كما زعم محاموه أن هناك أدلة على أنه من الصعب على مواطن صيني متورط في الأعمال التجارية تجنب أي اتصال بالحزب الشيوعي الصيني وأن المواد المتعلقة بعلاقته بالأمير يجب قراءتها في سياق رسالة مستشار إلى شخص كان مخلصًا له في الأوقات الصعبة.

ومع ذلك، زعم محامو وزارة الداخلية أن H6 قلل من أهمية ارتباطاته بذراع الحزب الشيوعي الصيني وأن علاقته بأندرو يمكن استخدامها للتدخل السياسي.

وقال القضاة الثلاثة إن H6 كان يتمتع بحياة خاصة في المملكة المتحدة، التي وصفت بأنها "المنزل الثاني" لرجل الأعمال، وأضافوا: "لقد استقر في مكانة، ومنزل ومصالح تجارية واسعة النطاق في المملكة المتحدة. وكان يُنظر إليه باعتباره من المقربين من الدوق".

واستمر القضاة في القول إن وزير الداخلية آنذاك كان مخولاً بشكل عقلاني أن يقرر وجود إمكانية لاستغلال العلاقة، وأضافوا أن H6 "لم يكن صريحًا" بشأن ارتباطاته بالحزب الشيوعي الصيني.