اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2024 11:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مصرع 6 وإصابة 60 أخرين فى حريق بدار مسنين بالأردن

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 10:00 ص
مصرع 6 وإصابة 60 أخرين فى حريق بدار مسنين بالأردن الشرطة الأردنية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 60، في حريق نشب بدار لرعاية المسنين في العاصمة الأردنية عمّان، حسبما أعلنت وكالة أنباء "بترا" الرسمية، الجمعة.

وقالت وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الحريق شب في الطابق الأول من دار ضيافة المسنين التابعة لجمعية الأسرة البيضاء.

وأشارت إلى أن الضحايا من نزلاء الدار، ومن بين المصابين 5 حالات "بالغة الإصابة".

وقالت الوزيرة إن الحريق امتد على مساحة 80 مترا في المركز الذي يقطنه 111 نزيلا، حيث تمت إجلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى.

ونقل المصابون إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الوزيرة سلامة جميع المسنين الذين تم إجلاؤهم، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

وتفقد رئيس وزراء الأردن جعفر حسان المصابين بمستشفى البشير في عمّان، وأكد على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.







مشاركة

الأردن

دار مسنين فى الاردن

اخبار الاردن




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة