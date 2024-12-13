مسؤول عراقى: الحكومة تبذل قصارى جهدها لإبعاد البلاد عن أى صراع

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قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، الدكتور حسين علاوي، إن الحكومة والقوى السياسية تبذلان قصارى جهدهما لإبعاد البلاد عن أي صراع.



وأضاف علاوي - في مقابلة مع قناة العربية الحدث اليوم الجمعة - أن الحكومة العراقية تعمل مع القوى السياسية والبرلمان العراقي في مواجهة التهديدات الإسرائيلية التي تظهر في شكل تصريحات رسمية وكذلك في شكل تقارير، مشددا على أن الحكومة والقوى السياسية تعملان على قدم وساق لإبعاد العراق عن أي صراع.



وأوضح أن كل التقارير الصحفية التي صدرت وحاولت تصدير صورة سيئة عن العراق لم تنجح بدليل أن العراق لم يتدخل بالأزمة السورية وأن دور العراق كان يتماشى مع المنطقة العربية والمجتمع الدولي ما جعل الجميع يشيد بدور العراق في هذا المسار.



ولفت إلى أن الحكومة العراقية ستمضي بمخرجات الحوار السياسي وتعمل بها، مؤكدا أن الأمن القومي العراقي حريص على إبعاد البلاد عن الصراعات المفتوحة للمضي قدما في خطة التنمية لتحويل الثروة الوطنية العراقية إلى قوة تخدم الدولة وتبني قطاع الشباب الذي يشكل 60% من الشعب.