مدينة الأقصر تواصل أعمال تزيين الشوارع والميادين استعدادا لإحتفالات رأس السنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، تنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي تم الإنتهاء من أعمال تزيين كورنيش النيل وميدان ابوالحجاج وساحة أبو الحجاج وميدان المحطة وشارع معبد الكرنك ابتداءً من مبنى الرقابة الإدارية وصولاً حتى إشارة مرحبا وحديقة السلام والحديقة الكائنة أمام بنك مصر برجال ومعدات منطقة وسط، وذلك وسط إشادات كبيرة من أعداد من السائحين الزائرين لمدينة الأقصر.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر الأجهزة المعنية ببذل مزيد من الجهد والعمل لتجميل شوارع المحافظة بالأشجار المضيئة والزينة البديعة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة أمام السائحين، وأكد على ضرورة رفع حالة الاستعداد لاستقبال العام الجديد 2025 بتجميل شوارع المحافظة بالأشجار المضيئة والزينة البديعة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة أمام السائحين من مختلف دول العالم، حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، معلناً عن الاستعداد على قدم لاحتفالات رأس السنة بتجهيز جميع المرافق فى مختلف ميادين وشوارع المحافظة استعدادا للوفود الأجنبية والمصرية.

وعلى مدار الأيام الماضية انطلق مجلس المدينة منذ أيام في أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، فقد وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تعليماته بأهمية ظهور المدينة في هذه المناسبة بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمدينة حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، حيث تستقبل الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها، وتتم أعمال تزيين الميادين والأشجار بالتنسيق مع المهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة.



أعمال تزيين الشوارع والميادين استعدادا لإحتفالات رأس السنة



الأقصر تواصل أعمال تزيين الشوارع والميادين وكورنيش النيل



الأقصر تواصل أعمال تزيين الشوارع والميادين



جانب من أعمال تزيين الشوارع والميادين استعدادا لإحتفالات رأس السنة