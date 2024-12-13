مدير عام الإرشاد بالشرقية: زراعة 78 ألفا و527 فدانا من محصول بنجر السكر

الشرقية - فتحية الديب

شهدت محافظة الشرقية هذا العام، إقبالا كبيرا على زراعة محصول بنجر السكر وذلك بسبب إنتاجيته المرتفعة، لكونه محصول غير مكلف فى زراعته للفلاح فضلا عن كونه مربحا و ذو عائد اقتصادى جديد بتأجير الأراضى التى يتم حصادها لرعاة الأغنام تغذية حيواناتهم على مخلفات المحصول كعلف أخضر بمقابل مادى.



وقال المهندس أشرف دمرداش، مدير عام الإرشاد بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إنه تم زراعة 78 ألفا و537 فدانا منذ بداية، موسم الزراعة حتى الأن، وذلك من إجمالى المساحة المستهدفة بالمحافظة هذا العام 89 ألفا و500 فدان، مشيرًا إلى أن زراعة بنجر السكر بدأت بمحافظة الشرقية وتحديدا فى قطاع الشمال عام 1994 بزراعة 40 فدانا ثم انتشرت زراعته وتزايدت عاما بعد عام، منوها أن مراكز شمال يجود فيه زراعة بنجر السكر بمراكز صان الحجر ومنشأة أبوعمر والحسينية أولاد صقر وكفر صقر بصفة خاصة عن جميع المراكز بصفة عامة، وذلك راجع إلى ارتفاع نسبة الملوحة بالتربة بتلك المراكز.



وتابع" الدمرداش" أن البنجر من المحاصيل المربحة والمجزية للفلاح كونه محصول تعاقدى أن البنجر تتم زراعة على 3 عروات الأولى مبكرة بدءا من منتصف شهر أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر والثانية متوسطة من منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر والثالثة متأخرة من منتصف شهر أكتوبر وحتى آخر نوفمبر، وتم تدريب 20 أخصائى على طرق زراعة البنجر زراعات البنجر منذ بذور التقاوى وحتى حصاده كما يتم عقد ندوات إرشادية ومدارس حقلية لمزارعى بنجر السكر وتبصيرهم بالطرق المثلى للزراعة وكيفية تحقيق الكثافة النباتية وأساليب الفحص لاكتشاف الامراض التى تصيب أوراق البنجر مثل التبقع وكيفية علاجه وأشار إلى انه يتم صرف حصة الأسمدة للمزارعين البنجر من الجمعيات التعاونية الزراعية بواقع 3 شكاير يوريا أو 5 لترات.

وتابع مدير عام الإرشاد، أنه تم التعاقد مع المزارعين من قبل عدد من الشركات منها الشرقية والدقهلية النيل والدلتا والقناة والنوبارية" وقامت بعض تلك الشركات بتوفير التقاوى مجانى لعدد من المزارعين فى زراعة العروة الأولى علاوة على صرف بونت السكر وعلاوة التوريد، منوها أن سعر الطن يقارب من 2400 جنيه.