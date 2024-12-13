محافظ الإسماعيلية يوجه بحملة نظافة مكبرة وشاملة بمدينة المستقبل

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجِّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات المتراكمة بمدخل مدينة المستقبل على مسافة 3 كم، موجهًا مركزي الإسماعيلية وأبوصوير بالدفع بمعداتهم لدعم لجنة خدمات مدينة المستقبل.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن التعاون والتكامل بين الوحدات المحلية هو شعار المرحلة الحالية لإنجاز المهام في أسرع وقت.

وخلال أولى أيام الحملة، والتي تمت بالأمس، تم رفع نحو 480 طنا من المخلفات والقمامة بمعدات مركز ومدينة أبوصوير، حيث تم الدفع بلودر كبير، و3 لوادر مفصلية، و3 سيارات نقل كبيرة، بالإضافة إلى سيارة نقل إسكانيًّا.

كما قامت معدات مركز ومدينة الإسماعيلية ولجنة خدمات المستقبل برفع 100 طن من المخلفات، حيث تم الدفع بـ 3 لوادر كبيرة ولودر مفصلي و3 سيارات نقل كبيرة وسيارة نقل إسكانيًّا، بالإضافة إلى سيارتين جامبو قلاب.

وتستمر الحملة لليوم الثاني على التوالي، حيث تقوم فِرق ومعدات مركز ومدينة أبوصوير حاليًا باستكمال الأعمال.