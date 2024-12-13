اليوم السابع
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ما حكم الدين فى ذهاب المرأة مع الجنازة إلى المقابر؟.. أمين الفتوى يجيب

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 07:25 م
ما حكم الدين فى ذهاب المرأة مع الجنازة إلى المقابر؟.. أمين الفتوى يجيب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية
كتب الأمير نصرى

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أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، بدار الافتاء المصرية، عن سؤال لبرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس، "ما حكم الدين فى ذهاب المرأة فى الجنازة إلى المقابر وراء الميت؟".

وقال عويضة عثمان، خلال استضافته بالقناة: "حديث أم عطية: نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.. هذا يعني أن هناك نهي للمرأة فى اتباع الجنائز وقالت "لم يعزم علينا".. وقف العلماء عند هذه الكلمة.. هناك من منع وهناك من أجاز".

وتابع: "الإمام مالك وسيدنا عبد الله بن عباس والقاسم وغيرهم ذهبوا إلى جواز اتباع المرأة للجنائز بشرط أن لا تصدر صوتا أو تصرخ.. والسيدة أسماء بنت أبي بكر خرجت وتشيع جنازة لذلك اختلف العلماء هناك من منع وهناك من أجاز والأمر ليس على التحريم".

قناة الناس قناة دينية اجتماعية تُعنى بكل ما يهم الناس من أمور دينهم ودنياهم، وترسخ الوعى الدينى الصحيح والقيم والأخلاق بمنهج وسطى رشيد.

وتهدف القناة إلى تحقيق الريادة الإعلامية الدينية، كآلية من آليات الحفاظ على مرجعية مصر فى الفكر الدينى المعتدل، من خلال نشر الوعى الدينى الرشيد وترسيخه فى كل ما يتعلق بالمجتمع من أمور دينه ودنياه، والحفاظ على الهوية وتعزيز الانتماء الوطني.







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