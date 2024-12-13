لحظات مرعبة لطالبة تتدلى بالهواء على مسافة 60 قدما من عجلة ملاهى.. فيديو

كتبت شيماء عبد المنعم

رصدت لقطات فيديو لحظة مرعبة لتلميذة تتدلى في الهواء على ارتفاع 60 قدمًا بعد سقوطها من حجرة عجلة فيريس، ومن خلال الفيديو الذي نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني، يمكن رؤية الطفل البالغة من العمر 13 عامًا، معلقة بالهيكل المعدني، بينما كان الناس يتابعون الأمر في حالة رعب.

وبحسب ما ورد في تقرير الصحيفة البريطانية، وقع الحادث، يوم 4 ديسمبر، في القرية التي تعيش فيها الفتاة الصغيرة، في ريكيهتي، بولاية براديش في الهند، وبينما كان العاملون يديرون العجلة بمدينة الملاهي لمحاولة نقل الفتاة إلى بر الأمان، اضطرت إلى دعم وزنها من خلال الإمساك بالإطار المعدني.

ويقول التقرير إنه ليس من الواضح سبب سقوط الفتاة من المقعد، لكن اللقطات أظهرت أنها كانت بالقرب من أعلى نقطة عندما توقفت الرحلة، ولإنزال الفتاة الصغيرة، كان على المشغلين تحريك الفتاة إلى مستوى أعلى حيث أن العجلة لا يمكنها التحرك إلا في اتجاه واحد.

وفى المقابل، كان يصرخ العاملين في الأسفل لتوجيه الفتاة، حيث يمكن رؤيتها وهي تعيد ضبط وضعها بحيث تستقر ساقيها وذراعيها على الإطار المعدني، وعندما بدأت العجلة في الهبوط والتسارع، يمكن رؤية الفتاة الصغيرة معلقة بحياتها العزيزة حيث تم حملها مؤقتًا رأسًا على عقب.

ولحسن الحظ، كان العاملون على استعداد للإمساك بالفتاة عندما وصلت إلى أسفل العجلة، وورد أن الفتاة سقطت من مقعدها بعد هزة مفاجئة أثناء ركوب عجلة فيريس، وأكد المسؤولون المحليون أن الفتاة لم تصب بأذى في الحادث، لكن المشغلين لم يكن لديهم التصاريح الصحيحة للركوب، ويجري الآن تحقيق حول كيفية تمكن الرحلة من العمل في المعرض الترفيهي.

ويأتي ذلك بعد حادث مشابه، حيث حوصر راكبون مذعورون في أفعوانية في متنزه كبير في كاليفورنيا، لمدة ثلاث ساعات، الشهر الماضي، بعد أن تعطلت في منتصف الدورة، وأظهرت لقطات من مروحيات ABC7 الإخبارية، الطاقم الفني من المتنزه، الذي يبلغ من العمر 102 عامًا، يتم رفعه بالرافعات لإصلاح الرحلة المعطلة.