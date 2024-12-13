قافلة مشتركة بين أوقاف الإسكندرية والأزهر بمسجد ناجى بالدخيلة

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت القافلة الدعوية الداخلية بمديرية الأوقاف بالإسكندرية المشتركة بين الأوقاف والأزهر إلى إدارة أوقاف الدخيلة والعجمي من مسجد أبو ناجي بالدخيلة، وذلك بحضور الشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة، الشيخ محمد بلال مدير إدارة أوقاف الدخيلة والعجمي و أعضاء القافلة .



يذكر ان أدي الأئمة والخطباء خطبة الجمعة اليوم ٢٠٢٤/١٢/تحت عنوان (صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان) ووجه وكيل الوزارة الأئمة والخطباء بالالتزام بتعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة وقتا وموضوعا، والعمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف وتهيئة بيوت الله عزوجل لاستقبال ضيوف الرحمن.



جاء ذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وتحت إشراف الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية و الدكتور إبراهيم الجمل مدير منطقة وعظ الإسكندرية وفي إطار التعاون المشترك، والتنسيق المستمر بين الأوقاف والأزهر الشريف.



