قافلة تنموية من جامعة دمنهور لقرية شيشت الأنعام بإيتاي البارود بمبادرة بداية

تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة منى مبروك – قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أطلقت جامعة دمنهور قافلة تنموية شاملة لقرية شيشت الأنعام بإيتاي البارود، بمشاركة كليات "التمريض، الطب البيطري، طب الأسنان، الزراعة، التربية، التربية للطفولة المبكرة"، بإشراف عمداء الكليات ووكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



زراعة 150 شتلة من الأشجار المثمرة ضمن مشاركة جامعة دمنهور في مبادرتي 100 مليون شجرة وبداية



خلال القافلة؛ وفي إطار مشاركة جامعة دمنهور في مبادرتي بداية، و100مليون شجرة للمساهمة في تقديم الخدمات للقرى الأكثر احتياجا، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وزيادة رقعة المساحات الخضراء، تم زراعة 150 شتلة من الأشجار المثمرة التي وفرتها الجامعة تنوعت مابين"ليمون، زيتون، يوسفي، جوافة، رمان".

خدمات صحية متنوعة وتدريب على الإسعافات الأولية تقدمها تمريض دمنهور لأهالي قرية شيشت الأنعام



قامت"القافلة الصحية"بعمل مسح صحي بقياس ضغط الدم واكتشاف مرض السكري لـ 70 مواطن، وتثقيف صحي لــ 40 سيدة عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه و تعليمهن كيفية الفحص الذاتي للثدي باستخدام صور توضيحية، و تثقيف صحي لـ 30 سيدة عن قضية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة وكيفية استخدامها وشرح لأهم المميزات والعيوب عن كل وسيلة، 30 سيدة عن رعاية الأم الحامل والطفل وجدول تطعيمات الطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية، وكذا تثقيف صحي عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي لـ 50 مواطن، بالإضافة إلى تثقيف صحي لـ 50 مواطن عن نمط الحياة الصحي و الإقلاع عن التدخين ومكافحة التعاطي وعلاج الإدمان.

هذا وقد تم تدريب 50 مواطن بالقرية على الإسعافات الأولية، وشرح حالات الاختناق والجروح والكسور والحروق وكيفية التعامل معها.

كلية الطب البيطري تقدم خدمات بيطرية متنوعة بين كشف و توعية وتثقيف





وقعت "القافلة البيطرية" الكشف البيطري على 75 حالة من الأبقار والجاموس في تخصص الباطنة، و 46 حالة أمراض معدية، و 65 حالة تناسليات، وتم تقديم العلاج اللازم لهم، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف البيطري عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية.



مشاركة توعوية لكلية طب الأسنان للحفاظ على نظافة و صحة الأسنان



وقام أعضاء القافلة التوعوية لكلية طب الأسنان بالكشف على 20 من المواطنين والأطفال، وتم توعيتهم بكيفية الحفاظ على صحة الأسنان ومخاطر إهمالها، وتأثيره على الصحة العامة، وطرق الوقاية من التسوس وكيفية الحفاظ على اللثة.



خدمات واستشارات زراعية مجانية تقدمها كلية الزراعة لأهالي قرية شيشت الأنعام

بينما قدمت"القافلة الزراعية"التوعية والإرشاد الزراعي، وتم زيارة الحقول وتشخيص الإصابات المرضية في المحاصيل الحقلية والخضر المنزرعة، وتقديم توصيات حول تسميد المحاصيل، ومشكلة ملوحة التربية.



التوعية بخطورة الأمية والإدمان والهجرة غير الشرعية خدمات توعوية لكلية التربية لأهالي القرية



هذا وقد قام أعضاء "القافلة التوعوية التثقيفية" بكلية التربية بالتوعية بخطورة التسرب من التعليم وما ينتج عنه من زيادة الأمية، وأهمية محو الأمية ونشر ثقافة لا للأمية لــ 66 مواطن وربة منزل، و ألقى طلاب الكلية الضوء على خطورة التدخين صحيا واجتماعيا وماديا، وكذلك مخاطر الإدمان وأسبابه، وتوضيح طرق التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان لمساعدة الحالات المرضية.

طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة تشاركن الأطفال عدد من الأنشطة التعليمية والترفيهية



كما شاركت طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة بعدد من الأنشطة بالمدرسة لــ 40 طفل تنوعت بين أنشطة تعليمية باستخدام وسائل وأدوات تعليمية مختلفة، و أنشطة ترفيهية و موسيقى ورسم وتلوين، بالإضافة إلى أنشطة حركية مسلية واستخدام العرائس القفازية.