فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع" يستعرض نشاط وإنجازات الهيئة الأسبوعي

كتب وليد عبددالسلام

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تقديم سلسلة الفيديوهات الدورية تحت عنوان "الرعاية الصحية في أسبوع".

ويستعرض الفيديو أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، خلال الأسبوع الماضي من الجمعة 6 ديسمبر إلى الخميس 12 ديسمبر 2024، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير الخدمات الصحية، وتحقيق الجودة العالمية في تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

ولمعرفة المزيد، ندعوكم لمشاهدة الفيديو المرفق للاطلاع على التفاصيل الكاملة.



