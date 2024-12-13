فوز جامعة سوهاج بجائزة أفضل بحث فى مؤتمر "دبى الدولى للعيون"

سوهاج - محمود مقبول

فازت جامعة سوهاج بجائزة أفضل بحث في مؤتمر "دبي الدولي للعيون"، حيث حصل الدكتور مرتضي أحمد أبوزيد علي المركز الأول ممثلاً للجامعة وتسجيل البحث في مكتب حماية الملكية الفكرية، حيث صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.

وأشاد الدكتور حسان النعماني بفعاليات وتوصيات المؤتمر لما يمثله من قيمة علمية، وبحثية لشباب الأطباء المشاركين في المؤتمر، والذي شارك به أكثر من 3000 طبيب عيون من جميع انحاء العالم، مثمناً ريادة كلية الطب البشري العلمية والبحثية وخاصة قسم جراحة العيون بالكلية والذي أصبح واحداً من أفضل أقسام العيون علي مستوي الجمهورية، مقدماً تهنئة خاصة للدكتور مرتضي احمد ابوزيد لتميزة ونبوغه الدائم وتمثيله المشرف للجامعة في المحافل الدولية.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن المؤتمر يعد فرصة للمتخصصين في مجال طب وجراحة العيون لزيادة المعارف، والخبرات المهنية، والبحثية، وتبادل الخبرات في استخدامات التقنيات المتقدمة، لافتاً إلى أن المؤتمر شهد مشاركة دولية متميزة متمثلة في أطباء متخصصين في مجال طب العيون من مصر ودول الخليج وشمال أفريقيا، بالإضافة إلي الهند وإسبانيا والولايات المتحدة.

وأوضح الدكتور مرتضي أحمد أبوزيد، عضو هيئة التدريس بكلية الطب البشري ومدير وحدة فحوصات العيون، أن فكرة البحث هي ابتكار تطبيق باللغة العربية للمساعدة في تحسين نتائج عمليات تصحيح النظر، وأن عدد الابحاث المتأهلة للمنافسة في مجال القرنية 20 بحثاً من مصر ودول الخليج وشمال أفريقيا، بالإضافة إلي الهند وإسبانيا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن لجنة التحكيم ضمت ثلاثة أساتذة من مصر وإنجلترا والإمارات.