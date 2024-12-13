فريق طبى بقصر العينى يعيد زراعة يد مبتوره بالكامل لمريض عمره 20 عاما

محمد صبحى

تقدم الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بالشكر إلى الدكتور أحمد ماهر مدير مستشفى الطوارئ وفريق جراحة التجميل وأطقم التخدير والرعاية والهيئة الطبية المرافقة على أدائهم المتميز ويقظتهم و سرعة تداخلهم التقنى المتميز فى انقاذ طرف أحد المرضى أثناء حضوره طوارئ قصر العينى فجر اليوم.

ونجحت "وحدة جراحة التجميل والإصلاح 28 أ" فى إعادة زرع يد مبتوره بالكامل لمريض يبلغ من العمر 20 عاما تحت إشراف عادل ولسن استاذ جراحة التجميل والإصلاح ومدير الوحدة، الدكتور طارق عامر استاذ جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية، والدكتور أيمن نعمان أستاذ مساعد جراحة التجميل والاصلاح، مدرس جراحات التجميل والإصلاح.

الدكتور يوسف الخولي، وتمت الجراحه الميكروسكوبيه بواسطة فريق جراحة التجميل والاصلاح على رأسهم الدكتورة يمنى صلاح، والدكتور جون جوزيف، حيث تم وصول المريض وعلى الفور تم تجهيز كافة الاجراءات الخاصه لدخوله العمليات على اكمل وجه من السرعه والدقه والتناغم.

وتم توصيل الاورده والشرايين وكافة الاعصاب والاوتار الخاصه باليد المبتوره وتم انجاز كافة التوصيلات الميكروسكوبيه بشكل سريع واحترافي.

كما توجه عميد كلية الطب بالشكر لأطباء العظام على تثبيت كسور الكوع واليد باحترافيه شديده و على رأسهم الدكتور أحمد صفتي، وفريق التخدير على المجهود الذى بذل على اكمل وجه مدرس الدكتور بيشوى عاطف، والدكتور مكاريوس موريس.



اليد بعد زراعتها