فرونتكس: انخفاض حاد فى العبور غير النظامى إلى الاتحاد الأوروبى بنسبة 40% فى 2024

أحمد علوى

قالت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" اليوم الجمعة إن البيانات الأولية للأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024 أظهرت أن عمليات العبور غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 40% لتصل إلى 220 ألف و700 مهاجر.

وكان الانخفاض الكبير مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع حاد تم تسجيله على طرق الهجرة عبر البلقان الغربي (-80%) ووسط البحر الأبيض المتوسط (-60%)ـ وفق ما نقلته وكالة أنباء آنسا الإيطالية.



ومن ناحية أخرى، سجلت الحدود البرية الشرقية أكبر زيادة بنسبة 200%. كما تجاوزت الطريق الغربية عبر أفريقيا إجمالي عدد العبور غير النظامي خلال العام الماضي، مما جعل إجمالي العام 2024 في أعلى مستوى له منذ أن بدأت فرونتكس في جمع البيانات عام 2009، وفقًا للوكالة.



وأشارت الوكالة إلى أن الدول الرئيسية التي تأتي منها المهاجرين هم سوريا وأفغانستان ومالي.