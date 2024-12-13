فرنسا ترسل 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى لبنان

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أرسلت فرنسا 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، على متن ثلاث رحلات جوية بدعم من مؤسسة "إيرباص" والاتحاد الأوروبى، فى "الأول و18 نوفمبر الماضى واليوم /الجمعة/"، وذلك وفقا للالتزام الذى تعهد به الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الدولى من أجل دعم شعب لبنان وسيادته الذى عقد خلال 24 أكتوبر الماضى فى باريس.



وذكر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن الوزارة أرسلت اليوم 39 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين فى لبنان. وتشمل المساعدات على وجه الخصوص خيما ولوازم صحية وأغذية وفّرتها شركة "نوتريست" الفرنسية.



وأعرب عن شكر فرنسا للاتحاد الأوروبى على تسيير هذه الرحلة الجوية التى أتاحت إيصال المساعدات الفرنسية التى تم تسليمها إلى منظمات غير حكومية لبنانية وفرنسية وأيضا اليونيسيف.



وتُضاف هذه المساعدات إلى 40 طنا من الأدوية والمعدات الطبية وسلع أساسية أخرى أرسلتها فرنسا، وسلمتها إلى المستشفيات اللبنانية والمنظمات غير الحكومية العاملة فى المجال الإنسانى على الصعيدين الدولى والمحلى قبل انعقاد المؤتمر، وفقا للمتحدث باسم الخارجية.



وقد أتاح المؤتمر حشد جهود المجتمع الدولى من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة والطارئة خلال الأزمة التى يمر بها لبنان. واستجاب المشاركون فى هذا المؤتمر إلى نداء الأمم المتحدة وأعلنوا عن تقديم مساعدات بقيمة مليار دولار تشمل 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية و200 مليون دولار لدعم قوى الأمن اللبنانية.