فئات تستقل القطارات مجانا.. وتخفيضات تبدأ من 50% على أسعار التذاكر (انفوجراف)

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع فى النقاط التالية الفئات التى تستفيد من تخفيضات على قيمة تذاكر السفر بالقطارات على خطوط هيئة السكة الحديد، حيث تخفض هيئة السكة الحديد قيمة تذاكر ركوب القطارات، لعدد من فئات الجمهور، وتصل قيمة التخفيض لـ100% لبعض الفئات، زتتيح الركوب مجانا لها.

1. محارب قديم والمرافق إن وجد 75%

2. مصابى وأسر شهداء الشرطة 50%

3. ذوى الاحتياجات الخاصة 50%

4. مجموعات الشباب والرياضة 50% من 1 إلى 19 فردا وأكثر من ذلك 66.66%

5. الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%

6. مصابي وأسر شهداء الثورة 50%

7. مرضي الأورام السرطانية 100%

8. الأطفال الصم (معهد امبابه) 100%

9. الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50%

10. أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً 50% .

11. من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً .