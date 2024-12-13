شاهد فرحة المزارعين والعمال فى موسم حصاد الكنتالوب بمزارع الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

إنطلق عدد من أصحاب المزارع والعمال فى موسم جديد من مواسم الفاكهة التى تطرح فى فصل الشتاء، حيث أن الكنتالوب من نباتات العائلة القرعية، وبه نسبة جيدة من السكريات ويحتوي على فيتامين "أ و ج"، ويعتبر مصدر رزق وفير لأصحاب المزارع فى جنوب الأقصر، والتي تزرع في عدد من المناطق الجبلية غرب المحافظة.

وتعتبر مواعيد الزراعة المناسبة للكنتالوب حسبما يقول المهندس عادل زيدان أحد المتخصصين في زراعة محاصيل الشتاء في جبال غرب الأقصر، أنه يزرع الكنتالوب فى عروتين إحداهما عروة صيفية فى شهر فبراير ومارس ويعطى المحصول فى( أبريل ومايو)، وعروة نيلية فى شهر( أغسطس وسبتمبر) فى الوجه القبلى ويعطى المحصول فى شهر أكتوبر، ويتم أيضاً زراعته تحت الأنفاق فى ( ديسمبر ويناير) ويعطى المحصول فى شهر مارس، حيث أنه يزرع الكنتالوب فى الأراضى الرملية والجيرية والتى تحتوى على نسبة من الجير وأنسب الأراضى لزراعته الأراضى الصفراء والصفراء الثقيلة، ومن أصنافه الفرنساوي والهجين.

ويضيف المهندس عادل زيدان لـ"اليوم السابع"، أنه فى بداية زراعة الكنتالوب يتم حرث الأرض مرتين أو ثلاثة متعامدات، ويتم تسوية الأرض بالزحافة وتخطيط الأرض بالخطاط العميق بعرض 125 لـ150 سم، ويتم عقب ذلك تحضير الأسمدة الآتية وخلطها جيداً تمهيداً لوضعها فى بطن الخط، وهى: من20-30م3 سماد عضوى متحلل أو15-20م3 سماد بلدى +10م3 سماد كتكوت ويخلط معاً، بجانب 50 كجم سلفات نشادر، و100كجم سلفات بوتاسيوم، و50-100كجم كبريت زراعى، و150-200كجم سوبر فوسفات، حيث تخلط هذه الأسمدة الكيمياوية مع بعضها وتقلب جيداً مع السماد البلدى ثم توزع فى باطن الخطوط ثم يمشط عليها لتغطيته بالتربة، ويتم رى الأرض ريه غزيرة تمهيداً لزراعة الأرض بالطريقة الخضير(الحراثى) وتترك حتى تستحرث ثم الزراعة.

ويؤكد المهندس في زراعة محاصيل الشتاء في جبال غرب الأقصر، أنه يعتبر أصل زراعة الكنتالوب فى مصر هى من سيناء وتحديداً فى المناطق من رفح حتى وادى العريش، وبدأها المزارعين عقب تحرير سيناء فى عام 1982، بعد استصلاح الأراضى البور وحفر ابار، وتوسعت هذه الزراعة حتى أصبح " الكانتلوب " من أهم أصناف الإنتاج الزراعى فى شمال سيناء، وبدورهم نقل المزارعين من أبناء سيناء خبرة زراعته لمحافظات أخرى ونجح فيها، إلا أن الكانتلوب المزروع فى رمال سيناء لا يزال يحتفظ بطعم ولون ورائحة مختلفة، حيث أنه يتم زراعته على شبكات رى بالتنقيط، وخلال وقت زراعته مع فصل الشتاء لحمايته من برودة الأجواء تتم الزراعة تحت الخنادق البلاستيكية، ويتم رفع هذه الخنادق فى شهر 5 مع نضوجه وبداية جمعه وتسويقه، حيث أن وزن ثمرة الكنتالوب السيناوى لا يزيد عن 500 جرام، لافتا إلى أنه يسقى بمياه مالحة ومع ذلك يكون طعمه كطعم السكر.



العمل فى موسم حصاد الكنتالوب بالأقصر



المزارعين خلال فرحة حصاد الكنتالوب بالأقصر



المزارعين خلال موسم حصاد الكنتالبوب



جانب من زراعات الكنتالوب فى جبل الأقصر



حصاد الكنتالوب وجمعه فى العربات بالأقصر



فرحة حصاد الكنتالوب فى مزارع غرب الأقصر



فرحة موسم حصاد الكنتالوب بالأقصر



مزارعين الأقصر خلال موسم حصاد الكنتالوب