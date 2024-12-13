سوق اليوم الواحد بإمبابة يطرح اليوم الجمعة 13-12-2024 اللحوم بـ275 جنيهًا

كتبت - مرام محمد

طرح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، اللحم السوداني بـ275 جنيهًا للكيلو، والدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا للكيلو، وذلك ضمن ما يوفره من سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين.

يأتي السوق في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، إذ تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين بتخفيضات تصل إلى 30%.

ويوفر سوق اليوم الواحد، جميع السلع الأساسية من زيت الطعام والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن، والألبان والأجبان، والخضراوات والفاكهة.

وتستهدف محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة التموين تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، لتحقيق أكبر استفادة وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.