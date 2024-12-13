رويترز: بشار الأسد لم يخبر مساعديه وأقاربه بخططه للفرار من سوريا

كتب محمد جمال

قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة، إن بشار الأسد لم يطلع أحدا على خططه للفرار من سوريا مع انهيار حكمه، مؤكدة أن مساعديه وحتى أقاربه تعرضوا للخداع أو التضليل بشأن فراره إلى روسيا.

وأكدت رويترز نقلا عن مساعدين مقربين من بشار الأسد، أنه أبلغ مدير مكتبه السبت أنه سيعود لمنزله لكنه توجه للمطار، مشيرة إلى أن بشار طلب من مستشارته الإعلامية بثينة شعبان الحضور لمنزله لكتابة خطاب له وعندما وصلت لم تجد أحدا.

يذكر أن "بلومبرج" Bloomberg نقلت عن الكرملين القول إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين طلب تحقيقا عن فشل استخباراته فى كشف التهديد الذى أطاح بالرئيس السورى بشار الأسد.

وكشف الكرملين أن عملاء بالمخابرات الروسية نظموا خروج الأسد من دمشق، مضيفًا أن المخابرات أخرجت الأسد من سوريا عبر طائرة من قاعدة عسكرية روسية.

كما كشف الكرملين أن روسيا عطلت أنظمة الرادار فوق سوريا لمنع رصد الطائرة التى تقل الأسد.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد استقال من منصبه كرئيس لسوريا وغادر البلاد، وأعطى تعليماته بانتقال السلطة سلميًا، مشيرةً إلى أن روسيا لم تشارك فى هذه المفاوضات، وأكد مصدر فى الكرملين لوكالة "تاس" فى 8 ديسمبر، أن الأسد وأفراد أسرته وصلوا إلى موسكو ومنحتهم روسيا اللجوء لأسباب إنسانية.