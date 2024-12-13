رئيس وزراء بريطانيا يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي تعزيز العلاقات والوضع بالشرق الأوسط

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بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، سبل تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ستارمر، مع كوستا، الخميس، في "داونينج ستريت"، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وفي اجتماعهما الأول منذ تولي كوستا، مهام منصبه، أكد الجانبان اعتزامهما تعزيز العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفقا على الأهمية الحيوية للتعاون الوثيق بين الشركاء ذوي التفكير المماثل في وقت متزايد التقلب بالنسبة للعالم.. كما ناقشا التحديات الجيوسياسية الحالية، وأكدا التزامهما الثابت بتقديم الدعم السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني والعسكري والدبلوماسي المستمر لأوكرانيا وشعبها بقدر ما يلزم.

كما ناقش ستارمر، وكوستا، الوضع والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.. وفي ما يتعلق بسوريا، اتفقا على أهمية ضمان الانتقال السلمي نحو الاستقرار السياسي طويل الأجل بعد سقوط نظام الأسد.

وأعربا عن تطلعهما إلى القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في أوائل عام 2025، متفقين على أن هذا من شأنه أن يوفر فرصة مهمة لإحراز المزيد من التقدم في المجالات الرئيسية لتحقيق فوائد ملموسة لشعب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.