درجات الحرارة اليوم الجمعة 13-12-2024 فى القاهرة والمحافظات

كتبت - مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، بالمدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 13 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 20.

-درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 12 العظمى 22.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 13 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 العظمى 22.

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 19.

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 12 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 11 والعظمى 25.

يُذكر أن الحسابات الفلكية كشفت مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة حتى نهاية 2024، إذ بدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.

والخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التي قد تكون كثيفة أحيانًا.

وتوقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة تشير إلى أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

ومن سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوى شديد البرودة فى طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد.