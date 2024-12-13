اليوم السابع
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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13-12-2024 فى مصر

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13-12-2024 فى مصر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13-12-2024 فى مصر
كتبت – مرام محمد

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة 13-12-2024، طقسًا معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

 

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 13 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 20.

-درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 12 العظمى 22.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 13 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 العظمى 22.

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 19.

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 12 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 11 والعظمى 25.







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