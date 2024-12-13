"حماة الوطن" يفتتح أكاديمية كرم قدم مجانية للأيتام وذوي الهمم بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح حزب حُماة الوطن أول أكاديمية مجانية متخصصة لتعليم كرة القدم للأطفال الأيتام وذوي الهمم، وذلك في احتفالية كبرى شهدها ملعب نادي سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، وذلك في خطوة لدمج الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، عبر توفير فرص متساوية للتعلم وصقل المواهب الرياضية.

في كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد النائب اللواء طارق نصير أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن الأكاديمية تأتي كجزء من خطة الحزب لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وعلى رأسها ذوو الهمم، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من المبادرة هو اكتشاف المواهب الرياضية الكامنة لدى الأطفال وتطويرها بما يسهم في دمجهم في المجتمع بصورة فعالة، مضيفا أن الحزب يسعى لتعميم الأكاديمية على مستوى المحافظات، بما يتماشى مع رؤية الحزب لتعزيز التنمية المستدامة، ولتكون نموذجًا يحتذى به في العمل المجتمعي.

وأوضح اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، أن الأكاديمية تمثل جزءًا من استراتيجية الحزب لتوظيف الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية والارتقاء بمستوى الأطفال، مع التركيز على بناء جيل جديد من الموهوبين رياضيًا الذين يمكنهم تمثيل مصر في المحافل الرياضية المحلية والدولية، وذلك بتوفير بيئة رياضية شاملة تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم وتمكنهم من تحقيق أحلامهم.

وأشار محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية إلى أن الأكاديمية تهدف إلى تعليم كرة القدم لـ200 طفل في كل دورة، من الأيتام وذوي الهمم وذلك بالتعاون مع دور الأيتام ومراكز التأهيل ثم خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل يشرف عليه نخبة من المدربين المتخصصين وذوي الخبرة الواسعة.

وأضاف مجاهد أن الأكاديمية تحظى بإشراف مباشر من الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، ويشارك في التدريب عدد من نجوم الكرة المصرية، من بينهم الكابتن حسن مصطفى لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والكابتن أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر.

تخلل الحفل العديد من الفقرات والعروض الاستعراضية التي قدمها الأطفال من ذوي الهمم والأيتام، لتبرز روح التفاؤل والحماس لديهم، وأعقبها انطلاق التدريبات بقيادة فريق من المدربين المحترفين، ثم انطلقت مباراة افتتاحية للأكاديمية بمشاركة الأطفال لتجربة الأجواء التنافسية الرياضية.

شهد الحفل حضور نخبة من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب الشيوخ، من بينهم النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، حازم حمادة أمين أمانة المراسم بالمركزية، والنائب محمود صلاح أمين محافظة البحيرة، والنائب محمد الحوفي مساعد الأمين العام للحزب، والكابتن حسن مصطفى لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والكابتن أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، فضلا عن قدامي لاعبي نادي سيدي بشر، إضافة إلى مساعدي الأمين العام المساعد ورؤساء القطاعات وأمناء الأمانات الجغرافية والنوعية بالإسكندرية.