توزيع 2000 بطانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى سوهاج ضمن مبادرة "شتاء دافئ"

سوهاج - عمرو خلف

أطلقت أمانة حزب "الشعب الجمهوري" بمحافظة سوهاج، مبادرة "شتاء دافئ" لتوزيع 2000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمانة المركزية للحزب، وبحضور عدد من قيادات وأعضاء أمانة الحزب بالمحافظة، بالإضافة إلى أمناء المراكز.

من جانبه، أكد المهندس محمد عويضة، أمين الحزب بالمحافظة، أن المبادرة تهدف إلى تخفيف معاناة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص على تقديم الدعم للأسر المستحقة، كما نوه على أهمية المشاركة المجتمعية في تعزيز التكافل الاجتماعي.

وأعرب النائب نشأت فؤاد عباس، أمين التنظيم بالمحافظة، عن شكره لكل قيادات الحزب، الذين ساهموا في نجاح المبادرة، موضحًا أن "شتاء دافئ" تستهدف معظم المناطق في نطاق المحافظة لتوفير الحماية للمواطنين "الغير قادرين"، من برد الشتاء.

جدير بالذكر أن الفعالية تمت تحت رعاية كلا من، المهندس محمد عويضة، أمين الحزب بالمحافظة والنائب نشأت فؤاد عباس أمين التنظيم، النائب شعبان لطفى و النائب ياسر نصر الهوارى والنائبة ألفت المزلاوى.