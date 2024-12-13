تماسيح وطيور محنطة كأنها حقيقة.. شوف متحف الأحياء بمدرسة الزراعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع تقرير مصورا بعنوان، "تماسيح وثعالب وطيور محنطة كأنها حقيقة.. شوف متحف الأحياء بمدرسة الزراعة فى كفر الشيخ"، فتعددت المتاحف بمحافظة كفر الشيخ، ويستقبل متحف للأحياء المائية بالمدرسة الثانوية الزراعية بكفر الشيخ، يوميا وبصفة مستمرة رحلات علمية من طلاب المدارس والجامعات وتقييمه الأول على مستوى الجمهورية وأحيانا وفود أجنبية وأفريقية وأيضا أمريكية عن طريق محطة بحوث سخا بعد أخذ الموافقات.

والمتحف يضم جناح خاص بالتحنيط الجاف مثل الذئب الثعلب القرد التمساح الثعابين الورل الصحراوى مجموعة متعددة للطيور، تصبير وتحنيط الحشرات الاقتصادية وأمراض النبات ونماذج كثيرة محفوظة فى مادة الأكليرك لعلم الحيوان نموذج نباتية وحيوانية محفوظة فى الفورمالين، وجناح خاص الجيولوجي" معادن، صخور نارية، رمال سوداء رمال بيضاء.

وقال أحمد أحمد شمس الدين، معلم أول الأحياء، ومصمم ومشرف المتحف العلمى للأحياء، إن فكرة إنشاء المتحف بدأت عام 2012م عندما اجتمع موجهى الأحياء بالتعليم الزراعى، لإنشاء متحف ليكون مزار تعليمى يساهم فى إثراء العملية التربوية والتعليمية لدى طلاب المدارس والجامعات من أبناء المحافظة، وظل العمل لمدة 4 سنوات كاملة لجميع محتويات المتحف حتى تم افتتاحه فى 21 مارس 2016م، ومازال العمل مستمر لإحلال وتجديد وتطوير النماذج والمحنطات، وتمويل المتحف من إدارة المدرسة والجهود الذاتية.

وأضاف شمس الدين، يضم المتحف على مجموعة من الحيوانات المحنطة " الذئب، القرد، الورل، الثعابين، التماسيح، الثعلب، العقرب، ام 44، تشريح ديدان الإسكارس " والطيور المحنطة والنادرة" الصقر البوم، طائر الورواتر، الحمامة، ونماذج نباتية وحيوانية محفوظة فى الفورمالين، ومجموعة من الحشرات الضارة والنافعة، تخدم على الأحياء، ويحتوى على مجموعة من أسماك المياه المالحة والعذبة، والشعب المرجانية، وحيوان الإسفنج، والحفريات المحنطة، ويحتوى على مجسمات للحيوانات الأولية، وجسم الإنسان، وهيكل عظمى للإنسان، ولوح إيضاح ووسائل تعليمية توضيحية، وهناك جانب حى فى المتحف يحتوى على أسماك الزينة وبعض السلاحف الحية، كما يضم مجموعة من ألواح للحيوانات " الغزال، الزرافة، النعامة، الحوت الأزرق، صقر، بطريق، طاووس، نسر " كما يضم المتحف مكتبة تشتمل على العديد من المراجع.

وقال شمس، إن المتحف يحتوى أيضًا على نماذج رائعة لحيوان الاسفنج البحرى حيث تحتل مصر المركز الأول على مستوى العالم مع ليبيا واليونان فى إنتاج حيوان الاسفنج البحرى، ويوجد فى المتحف الشعاب المرجانية بجميع أشكالها، وخاص بتحنيط الأسماك "المياه العذبة والمالحة توضيح مكانة مصر العظيمة وترتيبها عالميا فى إنتاج الأسماك، ويحتوى المتحف على هيكل عظمى لجسم الإنسان كما يحتوى على جسم الإنسان فك وتركيب كنموذج تعليمى، ويحتوى المتحف على لوح إيضاح متعددة للطيور والحيوانات، ويضم المتحف على عينات للأنواع الرئيسية للتربية الزراعية وأيهما أفضل للزراعة كما يحتوى على أنواع الأسمدة الكبرى التى يحتاجها النبات.

وأكد أن المتحف كيان تربوى تعليمى ثقافى لجميع أبناء المحافظة حسين يستقبل أسبوعيًا وبصفة مستمرة رحلات علمية بداية من رياض الأطفال وحتى الجامعة، ورسالة المتحف توفير نماذج حقيقية عن قرب يصعب مشاهدته فى البيئة الطبيعية، وتدريب الطلاب على كيفية حفظ النماذج الحيوانية والنباتية بالتحنيط والتصبير، وزيادة الوعى التعليمى لدى الطلابـ، ورؤية المتحف، أنه مركز تعليمى ثقافى متقدم لخدمة العملية التعليمية من أبناء المحافظة.

وأضاف شمس، أن المتحف ينمى روح الحب والانتماء للطلاب وجميع الزائرين للوطن مصر، بمعرفة الثورات الطبيعية، ومكانة مصر العالميه على سبيل المثال، مصر تحتل المركز الأول على مستوى الوطن العربى فى إنتاج الرمال السوداء، مصر تحتل المركز الأول عالميا فى أفضل أنواع الرمال البيضاء لان نسبه السيليكون 99%، ومصر من أغنى الدول فى الصخور والمعادن.

أحمد شمس المسئول عن المتحف



الحيوانات والزواحف المحنطة



جانب من المتحف