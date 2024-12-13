تعرف على نتائج جهود حملات مديرية التموين لضبط المخالفين بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس أحمد عبود، من ضبط كميات كبيرة من اقراص طاردة للناموس بدون بيانات وسلع غذائية مجهولة المصدر، وبطاقات تموين داخل أحد المخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، لأحكام الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 23 الف و328 قرص ناموس، بدون اى بيانات داله على مصدره بالمخالفه للقانون، وضبط 1700 كجم ارز منتهى الصلاحيه بناءا على تاريخ الانتاج والانتهاء، وضبط 178 بطاقه تموينيه مجمعه بأحد المخابز وذلك بغرض التلاعب فى الدعم والاستيلاء عليه

وتم ضبط 250 كجم زيت طعام بإحدى السرجات بدون اى بيانات ومجهول المصدر، وضبط 290 عبوه مواد غذائيه مختلفه بمحلات بيع الاغذيه منتهيه الصلاحيه، ومصادرة 24 جوال دقيق مدعم بعدد من المخابز قبل بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على الدعم .

وأسفرت الحملات عن ضبط 1571 لتر سولار مجمعه بأحد محطات الوقود بالمخالفه للقرارات الوزاريه، وضبط 100 لتر كلور مجهول المصدر وبدون بيانات، و66 لتر خل مجهول المصدر وبدون بيانات، و ضبط 78 عبوه مياه مقلده ومغشوشه، و 270 لتر صابون سائل منظفات بدون اى بيانات مما يعد مضر بالصحه العامه، وضبط 900 رغيف بلدي مدعم مع أحد الاشخاص بغرض الاتجار بها في السوق السوداء، والتحفظ على 2 طن ملح طعام بداخل احد المصانع مجهول المصدر وبدون فواتير .

والتحفظ على 3320 علبه سجائر مهربه جمركيا وبدون اى مستندات بعدد من محلات بيع السجائر .

ونجحت الحملة في ضبط بدال تموين قام بالتصرف عن طريق البيع بالسوق السوداء كمية من السكر التموينى المدعم وقدرها 749 كجم، وطن مكرونه مجهولة المصدر، و500 كيلو رنجة فاسدة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين.