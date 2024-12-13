ترامب يدعو الرئيس الصينى لحضور حفل تنصيبه الشهر المقبل

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دعا الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، الرئيس الصينى شى جين بينج، لحضور حفل تنصيبه الشهر المقبل، وهو ما يمثل بادرة دبلوماسية إيجابية حتى مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة على السلع الصينية.



وأكدت السكرتيرة الصحفية الجديدة لترامب، كارولين ليفيت، أن ترامب دعا "شى جين"، لكنها قالت إنه "لم يتحدد بعد" ما إذا كان زعيم أكبر منافس اقتصادى وعسكرى للولايات المتحدة سيحضر، بحسب وكالة أنباء /أسوشيتد برس/.



وقالت ليفيت، فى برنامج تليفزيوني، "هذا مثال على قيام الرئيس ترامب بإنشاء حوار مفتوح مع زعماء الدول الذين ليسوا فقط حلفاءنا، بل وأعدائنا ومنافسينا أيضا".



وأضافت: "لقد رأينا هذا فى ولايته الأولى.. لقد تعرض للكثير من الانتقادات بسبب ذلك، لكنه أدى إلى السلام فى جميع أنحاء هذا العالم. إنه على استعداد للتحدث إلى أى شخص وسيضع دائما مصلحة أمريكا فى المقام الأول".



وقالت ليفيت إن زعماء أجانب آخرين تمت دعوتهم أيضا لحفل تنصيب ترامب، لكنها لم تقدم أى تفاصيل.