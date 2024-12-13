اليوم السابع
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الجمعة، 13 ديسمبر 2024 12:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بلينكن يؤكد أهمية استغلال الفرصة والعمل نحو تحقيق مستقبل أفضل للشعب السورى

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 12:00 م
بلينكن يؤكد أهمية استغلال الفرصة والعمل نحو تحقيق مستقبل أفضل للشعب السورى بلينكن
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أهمية استغلال الفرصة الحالية والعمل نحو تحقيق مستقبل أفضل للشعب السوري.


وقال بلينكن - في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة أوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة - إن مباحثاته مع المسؤولين الأتراك ركزت على الوضع في سوريا، وعلى أهمية استغلال الفرصة السانحة أمام الشعب السوري للانتقال إلى مستقبل أفضل يختاره الشعب بنفسه.


وأضاف بلينكن:" أن هناك اتفاق على نطاق واسع بشأن ضرورة وجود حكومة انتقالية في سوريا تتميز بالشمولية وحماية الأقليات والنساء وتحافظ على مؤسسات الدولة وتقدم الخدمات للشعب وترفض أي تحالفات مع جماعات متطرفة ولا تشكل أي تهديد لأي دولة من دول الجوار لسوريا".


وأشار إلى أن الطريقة المثلى لتحقيق تطلعات الشعب السوري هي ضمان أن ما يحدث في سوريا يحظى بدعم واعتراف المجتمع الدولي.
وأوضح أنه تم الاتفاق على ضرورة مواصلة الجهود لدحر تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل بجد وقد عملت على مدار سنوات طويلة لهزيمة هذا التنظيم.


وحول الوضع في قطاع غزة؛ قال بلينكن إنه تم بحث الوضع في غزة وفرص محاولة إتمام اتفاق لوقف إطلاق النار من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وتفعيل وقف لإطلاق النار، مضيفا أن "ما رأيناه خلال الأسابيع الماضية، أن هناك مؤشرات تبعث على التفاؤل بشأن إمكانية حدوث ذلك".


وقال بلينكن:" إنه ناقش خلال محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أهمية موافقة حركة حماس على الاتفاق المحتمل لإنهاء هذه الأزمة، معربا عن تقديره للدور الذي قد تلعبه تركيا في التأثير على حماس من أجل إتمام الاتفاق".


وأكد أنه سيتم مواصلة المساعي من أجل تحقيق هذا الهدف "غدا خلال الاجتماع الذي سيعقد مع عدد من وزراء خارجية الدول العربية في العقبة بالأردن"، منوها بأن العديد من الدول في المنطقة مثل تركيا والعديد من الدول العربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تتحد في دعم الشعب السوري لاستغلال هذه الفرصة لكي تسير سوريا في مسار مختلف يعكس إرادة شعبها.







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