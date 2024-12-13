"بحوث الفاكهة" بالقومى للبحوث ينظم الملتقى العلمى للقسم الثلاثاء المقبل

محمد صبحى

أعلن المركز القومى للبحوث، عن تنظيم قسم بحوث الفاكهة بالمركز الملتقي العلمي للقسم، وذلك بمقر المركز يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024 وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث، وبإشراف الدكتور محمود حزين القائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز.

ويهدف الملتقى إلى التركيز على تحسين إنتاجية الزيتون وصفات جودة الثمار والزيت بالممارسات الزراعية الجيده فى مواجهة تأثيرات التغييرات المناخية والظروف البيئية المعاكسة والتقلبات المناخية.

ويتمحور الملتقى حول إستراتيجيات زراعة الزيتون بين الأمس والحاضر والمستقبل، التحديات التى تواجه زراعته، التراكيب الوراثية الجديدة في مواجهة التغيرات المناخية وعمل بنك الجينات للأصناف المقاومة لها وتحسين إنتاجية الزيتون في كافة مناطق جمهورية مصر العربية المناسبة لزراعة الزيتون.

ومن المقرر أن يشارك فى الملتقى لفيف من الأساتذة والباحثين من المركز ومن جهات بحثية عديده منها: مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، ومن جامعات: القاهرة، وعين شمس، وبني سويف والسادات، ومن عدة دول عربية منها: ليبيا والجزائر وتونس والمغرب.