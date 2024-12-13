انهيار جزئى بمنزل فى سوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

شهد نطاق قسم أول سوهاج، وقوع حادث انهيار جزئى بمنزل، بدائرة القسم خالى من السكان، حيث تبين انهيار حائط جانبي بالطابق الثالث، تم فرض كردون أمنى بالمنطقة، وتم إخطار الإدارة الهندسية بالحى لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بحدوث إنهيار جزئى بمنزل غير مأهول بالسكان بدائرة قسم أول سوهاج، ولا توجد إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج بحدوث إنهيار حائط جانبي بالطابق الثالث لمنزل خالي من قاطنيه مشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية ملك المدعو عيد ا ح خ 70 سنة بالمعاش ومقيم بذات العنوان.

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات وإنحصرت التلفيات في سقوط جزئي بالحائط، وبسؤال المالك أفاد بمضمون ما جاء بالتحريات وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية، تم إخطار الجهات المعنية بالحى وتم تشكيل لجنة لفحص المبنى والمبانى المجاورة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لإجراء شئونها حول الواقعة.