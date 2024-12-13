انطلاق قافلة وزارة الأوقاف الدعوية فى كوم أمبو بأسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

انطلقت اليوم القافلة الدعوية الكبري، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بإدارة إقليت التابعة لمركز كوم أمبو، وأدي الخطبة الشيخ محمود مصطفى مدير إدارة أوقاف أسوان أول بحضور الشيخ سمير محمد خليل وكيل وزارة أوقاف أسوان ولفيف من الحضور.

وتسعى وزارة الأوقاف لتحقيق رسالتها في نشر القيم الإنسانية وتعزيز التوعية الدينية في كافة المحافظات.

وتطلق وزارة الأوقاف، قوافل دعوية كبرى كل جمع تشمل قوافل دعوية كبرى، تشمل أداء خطب الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في نشاط الطفل، وذلك في إطار جهودها لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتتوزع القوافل على عدد من المحافظات والمساجد.



خطيب الجمعة



خطبة الجمعة بقرية اقليت



قافلة الاوقاف