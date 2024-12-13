اليوم السابع
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اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح مسجدين فى سمسطا والفشن بمحافظة بنى سويف

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 04:00 ص
اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح مسجدين فى سمسطا والفشن بمحافظة بنى سويف مسجد - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف، اليوم الجمعة مسجدين بمركزى سمسطا والفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وتفتتح مديرية الأوقاف اليوم الجمعة، المسجد البحرى، قرية دشطوط، التابعة لمركز سمسطا، ومسجد السعدى بعزبة السعدى قرية أقفهص،التابعة لمركز الفشن.

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 30 مسجدًا جديدًا يوم الجمعة القادمة 11 من جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 13 من ديسمبر 2024 م، فى مختلف المحافظات، 14 مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و 16 مسجدًا صيانة وتطويرا.

 

 







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