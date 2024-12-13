اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليمن: مقتل عنصرين من الحوثيين غرب تعز

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 04:00 ص
اليمن: مقتل عنصرين من الحوثيين غرب تعز القوات الحوثية - أرشيفية
أ ش أ

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قتل اثنان من عناصر الحوثيين، الخميس، خلال عملية تسلل لحركة أنصار الله باتجاه مواقع الجيش اليمني غرب مدينة تعز.

وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - أن قوات الجيش اليمني أحبطت ثلاث محاولات تسلل للحوثيين باتجاه مواقع الجيش غرب المدينة، ومقتل اثنين وإصابة آخرين من عناصر الحركة قبل أن تلوذ بقية العناصر بالفرار.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مرابض مدفعية القوات الحوثية التي كانت تقصف مواقع الجيش والأحياء السكنية في الجبهة الغربية للمدينة.







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