العراق وبريطانيا تبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

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بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الخميس، في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأحداث على الساحة السورية.

وأكد السوداني، خلال الاتصال، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، موقف العراق الثابت إزاء ضرورة الحفاظ على أمن سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، والسلم الأهلي في ظلّ الإرادة الحرّة للشعب السوري، واحترام خياراته وتنوعه الاجتماعي والإثني والثقافي، مشيراً إلى ضرورة أن تضطلع الدول الكبرى بدورها لوقف المأساة في غزة.

من جانبه، أشار الوزير البريطاني إلى تطلّع حكومته للزيارة التي سيجريها رئيس الوزراء العراقي إلى بريطانيا الشهر المقبل، وفرص تعزيز الشراكة البناءة من خلالها، لما فيه المصلحة المتبادلة.

كما أكد التزامات التحالف الدولي إزاء العراق في مختلف المجالات، وأهمية دور العراق المحوري في حفظ أمن المنطقة واستقرارها.