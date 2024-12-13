اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2024 02:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

العراق وبريطانيا تبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 01:31 ص
العراق وبريطانيا تبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الخميس، في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأحداث على الساحة السورية.

وأكد السوداني، خلال الاتصال، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، موقف العراق الثابت إزاء ضرورة الحفاظ على أمن سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، والسلم الأهلي في ظلّ الإرادة الحرّة للشعب السوري، واحترام خياراته وتنوعه الاجتماعي والإثني والثقافي، مشيراً إلى ضرورة أن تضطلع الدول الكبرى بدورها لوقف المأساة في غزة.

من جانبه، أشار الوزير البريطاني إلى تطلّع حكومته للزيارة التي سيجريها رئيس الوزراء العراقي إلى بريطانيا الشهر المقبل، وفرص تعزيز الشراكة البناءة من خلالها، لما فيه المصلحة المتبادلة.

كما أكد التزامات التحالف الدولي إزاء العراق في مختلف المجالات، وأهمية دور العراق المحوري في حفظ أمن المنطقة واستقرارها.







مشاركة

العراق

اخبار العراق

بريطانيا

محمد شياع السودانى

سوريا لحظة بلحظة

بشار الأسد سوريا

سوريا بشار الأسد

بشار الاسد سوريا

الرئيس السوري بشار الأسد

محمد راتب النابلسي

اين ذهب بشار الاسد

فاروق الشرع

هل سوريا تحررت

اسماء الاسد

احداث سوريا الان

رئيس سوريا

العلويين

اخر اخبار سوريا الان

اين بشار الاسد

المعارضة السورية دمشق

بشار اسد

سقوط نظام الاسد

مغادرة بشار الاسد

بشار الاسد يغادر سورياهل تحررت سوريا

ماذا حدث فى سوريا

ماذا حدث لبشار الاسد

هروب بشار

مصير بشار الاسد

كيف تحررت سوريا

دمشق الان




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة