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العثور على صدام حسين فى سجن صيدنايا.. الشائعات تواصل الانتشار فى سوريا

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 03:54 م
العثور على صدام حسين فى سجن صيدنايا.. الشائعات تواصل الانتشار فى سوريا صورة مفبركة لاعتقال صدام حسين
كتب عبد الوهاب الجندى

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منذ سقوط النظام السوري بقيادة بشار الأسد، وفتح سجن صيدنايا بالقرب من العاصمة دمشق، انتشرت شائعات عدة في منصات التواصل الاجتماعي، آخرها صورة متداولة مكتوب عليها: قوات المعارضة السورية تعثر على الرئيس العراقي صدام حسين حي يرزق في نفق داخل سجن صيدنايا بعد 19 عاما من اختفائه".

بالبحث والتحري تبين أن الصورة المتداولة تعود إلى اعتقال الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، بعد دخوله إلى البلاد في أكتوبر 2021.

حينها قال رئيس الوزراء الجورجى الحالي، إراكلى جاريباشفيلي: "أود أن أعلن لمجتمعنا أن الرئيس الجورجى الثالث، المطلوب ميخائيل ساكاشفيلي، محتجز".

ومع سقوط النظام السوري فجر يوم 8 ديسمبر الجاري، تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا يدعون فيها العثور على المطران بولس يازجي حيا في سجن عدرا السوري، وقد أكدت وسائل إعلام سورية ولبنانية أنه لا دليل على تلك الأخبار والصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

ووجهت هيئة فيدرالية أمريكية اتهامات تعذيب لأحد رموز الجيش السورى ، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن ضحايا ومفقودين داخل سجن صيدنايا بعد أقل من أسبوع علي سقوط العاصمة السورية دمشق في قبضة الفصائل المسلحة.

وتم اتهام سمير عثمان الشيخ، الضابط الكبير السابق في الجيش السورى الذى أشرف على سجن وقعت فيه انتهاكات لحقوق الإنسان، الليلة (الجمعة) في الولايات المتحدة بتهمة التعذيب.

 

صورة مفبركة لاعتقال صدام حسين
صورة مفبركة لاعتقال صدام حسين

 

الصورة الصحيحة
الصورة الصحيحة

 







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