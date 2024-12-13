الرئيس الصينى يؤكد استعداد بلاده للعمل مع روسيا لتعزيز التعاون الثنائى

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أكد الرئيس الصيني، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينى "شى جين بينج"، استعداد بلاده للعمل مع روسيا لتعزيز التضافر بين استراتيجيات التنمية، والاستفادة من الزخم الذاتي للتعاون الثنائي، والاستمرار في تحقيق الفوائد للبلدين وشعبيهما.

جاء ذلك خلال لقاء "شي" الخميس، في بكين، رئيس حزب روسيا الموحدة دميتري ميدفيديف، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال الرئيس الصيني إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 75 عاما، سلكت الصين وروسيا مسارا جديدا يتسم بالاحترام المتبادل والتعايش المتناغم والتعاون المربح للجانبين بين دولتين كبيرتين وجارتين، ما وضع نموذجا لعلاقات دولية ذات نمط جديد وكذلك نموذجا للعلاقات بين الدول الكبرى المتجاورة.

ودعا شي الصين وروسيا إلى تعزيز التواصل والتنسيق في إطار آليات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة وآلية تعاون البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون، والتمسك بثبات بالنظام الدولي وفي القلب منه الأمم المتحدة، وممارسة التعددية الحقيقية، من أجل جعل النظام الدولي أكثر عدلا وإنصافا، والعمل بشكل مشترك على حماية الاستقرار الاستراتيجي العالمي والنزاهة والعدالة على الصعيد الدولي.

وأشار إلى أنه منذ إقامة العلاقات بين الحزب الشيوعي الصيني وحزب روسيا الموحدة قبل أكثر من 20 عاما، أجرى الحزبان تفاعلات رفيعة المستوى وبناءة، وعززا التبادلات والتعلم المتبادل بشأن حوكمة الحزب والدولة، وأثريا بشكل مستمر محتوى التبادلات المؤسسية بينهما، وساعدا في تعزيز الثقة السياسية والاستراتيجية المتبادلة بين الصين وروسيا.

وقال شي إن الحزبين، باعتبارهما قوتين مهمتين لتعزيز تقدم البشرية، يتعين عليهما تعزيز التنسيق والتعاون الوثيق، وقيادة الحوكمة العالمية في الاتجاه الصحيح، وحشد توافق الأحزاب السياسية الصديقة في بلدان العالم، وخاصة في بلدان الجنوب العالمي، لدفع العالم إلى الأمام في الاتجاه الصحيح.

وقال شي إنه في ما يخص الأزمة الأوكرانية، أكدت الصين مرارا وتكرارا ضرورة التمسك بالمبادئ الثلاثة المتمثلة في عدم توسيع ساحة المعركة وعدم تصعيد القتال وعدم الاستفزاز من قبل أي طرف، لتعزيز تخفيف حدة الوضع في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن الصين ستواصل التمسك بموقفها الثابت والعمل مع المجتمع الدولي لخلق الظروف المواتية للتسوية السياسية للأزمة.

وسلم ميدفيديف إلى شي رسالة موقعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب عن سعادته بزيارة الصين مرة أخرى بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية والذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين. وقال إن التعاون رفيع المستوى الحالي بين روسيا والصين هو نتيجة للتوجيه والتعزيز المشتركين من قبل الرئيس بوتين والرئيس شي.

وقال ميدفيديف إن الجانب الروسي سينفذ بحزم التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين وسيعمل على تعزيز التنسيق الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن التبادلات والتعاون بين حزب روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني يؤديان مسؤوليات خاصة في العلاقات بين البلدين.

وقال إن حزب روسيا الموحدة على استعداد لتعزيز التعاون البراجماتي والتبادلات الشبابية من خلال آلية الحوار بين الحزبين الحاكمين في روسيا والصين، وتعزيز التعليم بشأن القيم التقليدية مثل حب الوطن، وتعزيز التنمية طويلة الأجل للعلاقات بين البلدين.

وأضاف أن الجانب الروسي يشيد بموقف الصين تجاه الأزمة الأوكرانية، ويولي اهتماما لمجموعة أصدقاء السلام بشأن الأزمة الأوكرانية، وهي مبادرة طرحتها الصين والبرازيل ودول أخرى، مؤكدا أن الجانب الروسي على استعداد لتعزيز التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية بشكل نشط.