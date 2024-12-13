الخارجية الروسية: مستعدون لمساعدة مواطنينا الراغبين فى مغادرة سوريا

أ ش أ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، الخميس، أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لأولئك المواطنين الروس، الذين يعبرون عن رغبتهم في مغادرة سوريا.

وقال بوجدانوف - في تصريحات أوردها موقع "روسيا اليوم"- إن "من يريد بالطبع سنساعده على المغادرة لكن هذا يتطلب اتفاقا مع الأشخاص المسؤولين عن المسائل الأمنية"، مؤكدا أن "موسكو أجرت اتصالات مع اللجنة السياسية لهيئة تحرير الشام، وتجري مناقشة قضايا ضمان أمن المواطنين الروس".

وأضاف: "يتم التواصل بالطبع مع اللجنة السياسية [في هيئة تحرير الشام] التي تعمل الآن في دمشق من أحد الفنادق. ويلتقون هناك مع ممثلي الهيئات الدبلوماسية. وقد تم اللقاء بينهم وبين ممثلي سفارتنا".

وتابع بوجدانوف، أن "هذه الاتصالات تسير الآن في اتجاه بناء. ونأمل أن يتم الوفاء بجميع وعود ممثلي تلك القوى التي يتوجب عليها الآن تحمل المسؤولية عن الوضع في المدينة ومنع أي تجاوزات"، موضحا أنه تمت مناقشة قضايا "ضمان أمن بعثتنا الدبلوماسية والمواطنين الروس الموجودين على الأراضي السورية".