الحكومة السويسرية ترفض مقترح فرض ضريبة ميراث على الأثرياء

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رفضت الحكومة السويسرية اقتراحا بزيادة الضرائب على الميراث على الأثرياء؛ مما قلل من فرص تمرير الخطة فى تصويت وطنى.



جاء ذلك ردا على اقتراح قدمته المجموعة السياسية الاشتراكية الشبابية فى وقت سابق من هذا العام لفرض ضريبة بنسبة 50% على الميراث فوق 50 مليون فرنك (56 مليون دولار) لجمع الأموال لمعالجة تغير المناخ. وسيتخذ الناخبون القرار النهائى فى اقتراع لم يتم تحديد موعده بعد.



وقالت الحكومة السويسرية - فى بيان اليوم /الجمعة/ - إن الضرائب الأعلى من شأنها أن تلحق الضرر بسمعة البلاد وقد تكلف عائدات أكثر مما ستجمعه.

وبينما تمكن الاشتراكيون الشباب من جمع أكثر من 100 الف توقيع - وهو الحاجز لإثارة الاستفتاء - أثار الاقتراح أيضًا تحذيرات متعددة من أصحاب الملايين والمليارديرات من أصحاب الأعمال التجارية بأنهم سيرحلون إذا تم تقديمه.



واستشهدت الحكومة بدراسة أعدتها السلطات الضريبية، وقالت إن الضريبة الجديدة قد تجمع أكثر من 4 مليارات فرنك، إذا تساوت كل العوامل. لكنها قدرت أن أكثر من ثلاثة أرباع الإيرادات المالية المحتملة ستضيع لأن المتضررين سيغادرون سويسرا.



وقالت إن هجرة الأثرياء من شأنها أن تؤثر أيضًا على ضرائب الدخل والثروة الأخرى؛ مما يجعل الدولة فى وضع أسوأ.



وقالت الحكومة: "قد تؤدى المبادرة إلى انخفاض الإيرادات للحكومة الفيدرالية وخاصة بالنسبة للكانتونات والبلديات".