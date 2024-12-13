افتتاح مسجدين بقرى سمسطا والفشن بتكلفة 7 ملايين جنيه

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية،اليوم الجمعة، في افتتاح مسجدين"بعد إحلالهما وتجديدهما "بمركزي سمسطا والفشن" بتكلفة إجمالية 7مليون جنيهاً تقريباً، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

وافتتح مدحت صلاح رئيس مركز سمسطا "المسجد البحري"بقرية دشطوط"بعد إحلاله وتجديده" بتكلفة 6 مليون جنيها "جهود ذاتية "وذلك على مساحة 400 متراً "وذلك بحضور: نواب رئيس المدينة، سعيد عبدالواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ،مصطفى رمضان عبدالعزيز مدير إدارة أوقاف سمسطا، أحمد رشاد مفتش المنطقة ، وأُقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد بعد الافتتاح، حيث استمع المصلون لخطبة الجمعة التي كانت بعنوان "صناعة العقول وأثرها فى بناء الانسان ".

وافتتح علي حماد رئيس مركز الفشن"مسجد السعدى"بعزبة السعدى التابعة لمجلس قروي أقفهص،الذى تم إحلاله وتجديده، بتكلفة 930 ألف جنيها ، وذلك في حضور محمد عيد مدير إدارة الأوقاف بالفشن،محمد ذكى رئيس قرية أقفهص ،حيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالفشن ومسؤولى الوحدة المحلية ومفتشى إدارة الأوقاف.