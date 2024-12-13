اليوم السابع
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أوكرانيا: ندخل فى قتال عنيف مع روسيا بمحيط مدينة باكروفسك

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 01:00 م
أوكرانيا: ندخل فى قتال عنيف مع روسيا بمحيط مدينة باكروفسك الجيش الأوكرانى
أحمد علوى

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قالت أوكرانيا إن قتالا "عنيفا للغاية" مع القوات الروسية يدور في محيط مدينة باكروفسك شرقي البلاد، كما تعرضت مناطق أوكرانية لهجمات روسية بأكثر من 30 صاروخا.

وأفادت الأركان العامة الأوكرانية، في تقرير ميداني، بأن القوات الأوكرانية تصدت لحوالي 40 محاولة روسية لاقتحام الدفاعات حول باكروفسك التي تعد نقطة إستراتيجية، وذلك بعد هجوم روسي استمر شهورا، مع تقديرات تشير إلى أن القوات الروسية أصبحت على بعد بضعة كيلومترات من المدينة.

ونقلت رويترز عن مدون عسكري من أصل أوكراني مؤيد لروسيا اليوم الجمعة قوله إن القوات الروسية أصبحت على بعد 1.5 كيلومتر فقط من مدينة بوكروفسك الأوكرانية.

وأوضح المدون أن وحدات روسية تقدمت من الجنوب باتجاه المدينة التي تمثل مركزا للطرق والسكك الحديد والتي كان عدد سكانها قبل الحرب 60 ألف نسمة.

وكان الجيش الأوكراني ذكر الأربعاء الماضي أن القوات الروسية دمرت أو سيطرت على مواقع أوكرانية بالقرب من المدينة.







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