أضرار الإفراط فى استهلاك الملح على مرضى السكري

كتب حسام الشقويري

لا يمكن الإصابة بمرض السكري نتيجة استهلاك الملح بشكل مباشر، ولكن بشكل غير مباشر، يمكن أن يكون لارتفاع نسبة الصوديوم تأثير مباشر على صحة ورفاهية مرضى السكري، بهذه الطريقة:

1. ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم، وقد يكون هذا خطيرًا للغاية إذا كنت تعاني من مرض السكري. تشير دراسة نُشرت في مجلة Nutrition إلى أن الإفراط في استهلاك الصوديوم، والذي يزيد عن 5 جرامات يوميًا، يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في ضغط الدم. وقد ارتبط هذا أيضًا بظهور ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته القلبية الوعائية.

2. الضغط على الكلى

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى إجهاد الكلى، والتي تعاني بالفعل من ضغوط لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري، تشير دراسة نُشرت في مجلة Kidney International إلى أن استهلاك الصوديوم المرتفع والمنخفض يمكن أن يكون مرتبطًا بمرض الكلى المزمن (CKD) لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، تنص الدراسة على أن التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم وإدارة ارتفاع ضغط الدم هي الاستراتيجيات التي يمكن أن تمنع تطور وتقدم مرض الكلى المزمن.

3. زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهي الحالات الأكثر انتشارًا لدى مرضى السكري. ذكرت دراسة نُشرت في Frontiers in Endocrinology أن المشاركين المصابين بداء السكري من النوع 2 والبيلة الدقيقة، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى أمراض الكلى، كان لديهم ارتفاع أكبر في ضغط الدم أثناء نوبة تناول كميات كبيرة من الصوديوم. لذلك، في حين أنك قد لا تصاب بمرض السكري من الملح، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالتك.

هل يمكن أن يزيد الملح من خطر الإصابة بمرض السكري؟

ذكرت دراسة نُشرت في مجلة Nutrients أن كمية الصوديوم التي نستهلكها بسبب الاستهلاك المنتظم للملح قد تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. وقد لوحظ أن جرامًا إضافيًا من الصوديوم، الموجود في 2.5 جرام من الملح، يوميًا، كان مرتبطًا بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 43 %، وسجلت الدراسة أيضًا زيادة بمقدار الضعف تقريبًا في خطر.

بمرض السكري، ورغم أن الملح قد لا يكون مسئولاً عن الحالة الصحية، إلا أنه قد يؤثر على صحة مرضى السكري بشكل أكبر، والصوديوم الموجود في الملح هو المسؤول عن ذلك، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى احتباس السوائل في الجسم، وهذا يمكن أن يسبب الكثير من الضرر للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي إلى تورم القدمين فضلاً عن مشاكل صحية أخرى، كما يمكن أن يؤدي الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يكون خطيراً للغاية بالنسبة لمرضى السكري.