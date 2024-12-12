اليوم السابع
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هآرتس: استشهاد 4 فلسطينيين تحت التعذيب بسجون الاحتلال منذ أكتوبر 2023

الخميس، 12 ديسمبر 2024 12:13 ص
هآرتس: استشهاد 4 فلسطينيين تحت التعذيب بسجون الاحتلال منذ أكتوبر 2023 سجون الاحتلال
وكالات

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كشف تحقيق أجرته صحيفة إسرائيلية استشهاد 4 معتقلين فلسطينيين أثناء التحقيق معهم بجهاز الأمن العام (الشاباك); منذ بداية الحرب على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر 2023.

وقالت صحيفة هآرتس اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 4 فلسطينيين توفوا خلال التحقيقات التى أجراها جهاز الأمن العام منذ بداية الحرب، "ووجدت حالة واحدة على الأقل كدمات على جسد المعتقل".

وأضافت أنه فى قضيتين، "قررت النيابة العامة أنه لا يوجد مبرر لفتح تحقيق جنائى ضد محققى الشاباك، والقضيتان الأخريان لا تزالان قيد المراجعة".

وذكرت الصحيفة أنه "من الحالات التى تم التحقيق فيها وتقرر عدم فتح تحقيق جنائى ضد محققى الشاباك قضية وفاة إياد الرنتيسى مدير مستشفى بيت لاهيا للنساء شمال قطاع غزة، الذى توفى بعد 6 أيام من اعتقاله فى نوفمبر من العام الماضي".

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية لم تبلغ عائلة الرنتيسى بوفاته رغم أن التحقيق فى وفاته كشف أن جثته كانت تحمل علامات كدمات، وهذا زاد من الاشتباه فى تعرضه للعنف".

وقالت إن السبب الرسمى المعلن لوفاة الرنتيسى كان "معاناته من مشاكل طبية، نوبة قلبية"، لكن التحقيق أثار شكوكا بأن الإصابات ربما تكون قد ساهمت بوفاته".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاباك رفض الإفصاح عما إذا كان المعتقلون الثلاثة الآخرون الذين لقوا حتفهم أثناء التحقيق معهم من قطاع غزة أو الضفة الغربية، رغم أنهم أشاروا فى ردهم فقط إلى وفاة المعتقلين.

وقالت إن الشاباك رفض الخوض فى تفاصيل عن المنشآت التى مات فيها المعتقلون.







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فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

غزة

7 أكتوبر 2023

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